'Anadolu'yu 1. Dünya Savaşı kumarında kaybettik' açıklamasına tepki

Osmanlı'nın 100 yıl önce 1. Dünya Savaşına girişi İttihat ve Terakki Cemiyeti üzerinden sık sık tartışma konusu yapılıyor.

Tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Rıfkı Atay'ın Zeytinyağı kitabına pasajlar okuduktan sonra Anadolu'nun büyük bir kumar olan 1. dünya savaşına girildikten sonra kaybedildiğini belirtti.

Tarihi gerçeklerin bağlamından koparılarak aktarılmasına tepki gösteren Öğr. Üyesi Ender Korkmaz bu tespite şu şekilde tepki gösterdi.

1-) Falih Rıfkı Atay ne siyasi, ne tarihi ne de askeri bir değerlendirme yapmış. Edebi yeteneği ile ajitasyona başvurmuş. Şehitlerimizin acısını sömürerek İTC'ye saldırmış.

2-) 1. Dünya Savaşına girilmeseydi ve Antant (İtilaf Devletleri) Almanya'yı kısa sürede yenseydi, Rusya'yı bizi yutmaktan alıkoyacak bir dünya dengesi olmayacaktı.

3-) 1. Dünya Savaşına 'ye girişimiz sayesinde en azılı ve güçlü düşmanımız Rusya Çarlığı yıkıldı ve Rusya öyle bir karışıklığa sürüklendi ki 20 sene daha Türkiye'yi tehdit edemeyecek duruma geldi.

4-) Cumhuriyetin kuruluşunu mümkün kılan jeopolitik konjonktür, bu savaş sayesinde doğmuştur. Yoksa Osmanlı, çevresi düşmanlarla çevrili zayıf bir devlet olarak çok daha kötü bir sona sürüklenebilirdi.