TAG Otoyolu'ndaki kazada 8 kişi yaralandı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 8 kişi yaralandı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesindeki Kömürler Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Sürücülerin yol çalışma alanını fark edememeleri nedeniyle araçlar toprak şeve çarparak yoldan çıktı.

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza Detayları