Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması

İdari Uygulamalar

Dünya
08 Ağustos 2025 14:25
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye gaz sevkiyatına ilişkin yaptığı açıklamalarda, ilk etapta günlük 3,4 milyon metreküp gaz akışının sağlandığını, hattın kapasitesiyle birlikte bu miktarın 6 milyon metreküpe çıkabileceğini belirtti. Bu gaz ile Suriye'de 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanabileceğini vurgulayan Bayraktar, elektrik ve doğalgazda uygulanan destek programlarının süreceğini ve yıl sonunda destek tutarının 700 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Ayrıca, Suriye'ye çok geniş bir teknik heyet gönderildiğini ve enerji altyapısının kısa, orta ve uzun vadede ayağa kaldırılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Suriye'ye Doğalgaz Akışı ve Projenin Detayları

  • İlk etapta 3,4 milyon metreküp gaz akışı sağlandı.
  • Hattın kapasitesiyle birlikte 6 milyon metreküpe çıkabilecek.
  • Suriye'de 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
  • Azeri gazı Türkiye üzerinden Suriye'ye aktarılıyor.
  • Katar Kalkınma Fonu projeye finansman sağlıyor.
  • Halep'te üretilecek elektrik Humus'a kadar iletilebilecek.
  • 1200 megavatlık bir santral çalışmaya başlayacak.

Enerji Destek Programları

  • 2023 ve 2024 yıllarında toplam destek rakamı 900 milyar lirayı aştı.
  • 2025 yılı için ilk 6 ayda destek tutarı 387 milyar lira oldu.
  • Yıl sonunda destek tutarının 700 milyar liraya ulaşması bekleniyor.
  • Destek programları özellikle dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlara odaklanacak şekilde geliştiriliyor.
  • Enerji fiyatlarındaki artışların vatandaşa minimum düzeyde yansıtılması hedefleniyor.

Diyarbakır'da Petrol Arama Çalışmaları

Diyarbakır'da 4 sahada petrol arama çalışmaları sürüyor ve burada 6 milyar varillik bir rezerv olabileceği değerlendiriliyor.

Suriye'de Yeni Dönem ve Enerji Altyapısı

Suriye'de iç savaş sonrası yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Bayraktar, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrarın sağlanmasının Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti. Enerji altyapısının kurulması, insanların günlük hayatını sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine dönebilmeleri için Suriye'deki hayatın normale dönmesi gerektiği vurgulandı.

Sınırdaki Zorluklar ve Çözüm Süreci

Türkiye-Suriye sınırında bulunan mayınların temizlenmesiyle doğalgaz boru hattı birleştirildi ve kısa sürede ilk gaz akışı başlatıldı. Projede Azerbaycan ve Katar'ın da yer almasıyla çok taraflı bir iş birliği modeli oluşturuldu.

Sosyal Adalet ve Enerji Desteği

Enerji destek programlarının sosyal adalet gereği dar gelirli, düşük emekli maaşı alan ve sabit gelirli vatandaşlara odaklanacak şekilde yeniden yapılandırılması planlanıyor. Böylece desteğin daha verimli ve amacına uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

