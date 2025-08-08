Erzurum'da FETÖ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
Erzurum'da FETÖ'ye yönelik operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 14:57, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 14:58
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan çalışmalarda önemli gelişmeler yaşandı.
Yakalanan Şahıslar ve Cezaları
- M.P. (Özel Sektör/Bankacı): 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası
- S.A. (Emekli/KHK ile rütbe ve unvanları geri alınan polis memuru): 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası
- K.M. (İhraç doçent doktor): 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası
Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.