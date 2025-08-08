Erzurum'da FETÖ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan çalışmalarda önemli gelişmeler yaşandı.

Yakalanan Şahıslar ve Cezaları

M.P. (Özel Sektör/Bankacı): 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası

(Özel Sektör/Bankacı): kesinleşmiş hapis cezası S.A. (Emekli/KHK ile rütbe ve unvanları geri alınan polis memuru): 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası

(Emekli/KHK ile rütbe ve unvanları geri alınan polis memuru): kesinleşmiş hapis cezası K.M. (İhraç doçent doktor): 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.