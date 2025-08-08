Cevdet Yılmaz'dan Sahte E-İmza ve Diploma Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sahte e-imza ve diploma iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır" diyerek, bu tür iddiaların toplumda olumsuz bir hava yaratmayı amaçladığını belirtti. Enformasyon çağında dezenformasyonun da arttığına dikkat çeken Yılmaz, özellikle dijital medyada kaynağı şeffaf olmayan haberlerle devlet kurumlarının yıpratılmaya çalışıldığını vurguladı. Son günlerde gündeme gelen sahte e-imza ve diploma tartışmalarının da bu manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istendiğini ifade etti.

Manipülasyonlara Karşı Uyarı

Yılmaz, manipülatif girişimlere karşı herkesin uyanık olması gerektiğini belirterek, "Saygıyla karşıladığımız eleştirel yorumların ötesine geçen bu manipülatif girişimlere karşı, iktidarı ve muhalefetiyle demokratik siyaset kurumunu ve hukuk devletini savunan herkes uyanık olmalıdır" dedi. Milletin uzun soluklu demokratik tecrübesiyle bu tür manipülasyonlara prim vermeyeceğini ifade eden Yılmaz, spekülatif iddialara karşı en güvenilir yolun yetkili kişi ve kurumların açıklamalarını esas almak olduğunu söyledi.

Devlet Kurumlarına Destek Vurgusu