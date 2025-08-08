Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
Cevdet Yılmaz'dan Sahte E-İmza ve Diploma Açıklaması

Cevdet Yılmaz, sahte e-imza ve diploma iddialarının kaos ortamı oluşturmak için kullanıldığını belirtti.

Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 15:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sahte e-imza ve diploma iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır" diyerek, bu tür iddiaların toplumda olumsuz bir hava yaratmayı amaçladığını belirtti. Enformasyon çağında dezenformasyonun da arttığına dikkat çeken Yılmaz, özellikle dijital medyada kaynağı şeffaf olmayan haberlerle devlet kurumlarının yıpratılmaya çalışıldığını vurguladı. Son günlerde gündeme gelen sahte e-imza ve diploma tartışmalarının da bu manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istendiğini ifade etti.

Yılmaz, manipülatif girişimlere karşı herkesin uyanık olması gerektiğini belirterek, "Saygıyla karşıladığımız eleştirel yorumların ötesine geçen bu manipülatif girişimlere karşı, iktidarı ve muhalefetiyle demokratik siyaset kurumunu ve hukuk devletini savunan herkes uyanık olmalıdır" dedi. Milletin uzun soluklu demokratik tecrübesiyle bu tür manipülasyonlara prim vermeyeceğini ifade eden Yılmaz, spekülatif iddialara karşı en güvenilir yolun yetkili kişi ve kurumların açıklamalarını esas almak olduğunu söyledi.

  • Yılmaz, suçları önleme ve suçluları adalete teslim etme iradesinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
  • Kurumları zaaf içindeymiş gibi göstererek demokratik siyaseti ve hukuku yıpratmaya çalışanlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

