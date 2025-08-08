Diyanet'ten tatil uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki cuma hutbesi, "Sıla-i Rahimle Bereketlenen Tatil" başlığıyla yayımlandı. Hutbede, günümüzde bazı tatil organizasyonlarının Allah'ın hükümlerini hiçe sayan, helal haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı, nefsani arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hal aldığı belirtildi. Böyle bir tatil anlayışının dinimizde asla yeri olmadığı vurgulandı.

Tatil Kavramı ve İslami Hassasiyetler

Hutbede, Müslüman kişinin çalışmasının, dinlenmesinin, tatilinin ve eğlenmesinin meşru, ahlaki ve helal sınırlar içerisinde olması gerektiği ifade edildi. Dinlenirken de zamanın boş geçirilmemesi, kulluk ve sorumluluk bilincinin daima muhafaza edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, "O halde bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnızca Rabbine yönel" ayeti paylaşıldı.

Hutbede, günümüzde yapılan tatil organizasyonlarına yönelik,

"Günümüzde bazı tatil organizasyonları, Allah'ın hükümlerini hiçe sayan, helal haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı, nefsani arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hal almıştır. Böyle bir tatil anlayışının dinimizde asla yeri yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Tatilin Doğru Anlaşılması