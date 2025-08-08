Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
Diyanet'ten tatil uyarısı

Diyanet, bu haftaki hutbede tatil anlayışını eleştirdi. Lüks ve israfın zirveye çıktığı tatillere karşı dikkat çekici uyarılar yapıldı. Sıla-i Rahimle Bereketlenen Tatil başlıklı hutbede, Müslümanların tatil anlayışında helal ve ahlaki sınırların korunması gerektiği vurgulandı. Lüks ve israfın dinimizde yeri olmadığına dikkat çekildi. Tatilin tembellik değil, verimli bir dinlenme fırsatı olması gerektiği belirtildi.

08 Ağustos 2025
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki cuma hutbesi, "Sıla-i Rahimle Bereketlenen Tatil" başlığıyla yayımlandı. Hutbede, günümüzde bazı tatil organizasyonlarının Allah'ın hükümlerini hiçe sayan, helal haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı, nefsani arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hal aldığı belirtildi. Böyle bir tatil anlayışının dinimizde asla yeri olmadığı vurgulandı.

Tatil Kavramı ve İslami Hassasiyetler

Hutbede, Müslüman kişinin çalışmasının, dinlenmesinin, tatilinin ve eğlenmesinin meşru, ahlaki ve helal sınırlar içerisinde olması gerektiği ifade edildi. Dinlenirken de zamanın boş geçirilmemesi, kulluk ve sorumluluk bilincinin daima muhafaza edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, "O halde bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnızca Rabbine yönel" ayeti paylaşıldı.

Hutbede, günümüzde yapılan tatil organizasyonlarına yönelik,

"Günümüzde bazı tatil organizasyonları, Allah'ın hükümlerini hiçe sayan, helal haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı, nefsani arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hal almıştır. Böyle bir tatil anlayışının dinimizde asla yeri yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Tatilin Doğru Anlaşılması

  • Tatilin tembellik ve miskinlikle, gaflet içinde geçirilen zamanlar olmaması gerektiği belirtildi.
  • Aksine, farklı ve faydalı meşguliyetlerle verimli bir dinlenme fırsatına dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi.

