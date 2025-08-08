922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 922 ilçedeki tüm malmüdürlüklerini kapattı. Malmüdürlüklerinin kapanmasıyla yüzlerce müdür il merkezlerine çekildi. Müdürler, kariyerlerine uygun şekilde istihdam edilmeyi talep ediyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Malmüdürlükleri kapatıldı. Müdürler mağdur edilmemeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı daha önce 300 malmüdürlüğünü kapatma kararı almıştı. Gelinen noktada 922 ilçedeki tüm malmüdürlükleri kapatıldı.
Müdürlüklerin kapatılmasıyla beraber, bu görevi yürüten kamu personeli, il merkezlerine çekilmiş, "Defterdar" emrinde görevlendirilmiştir.
Müdürler, kariyerlerine uygun şekilde istihdam edilmeyi talep ediyor.