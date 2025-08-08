Dedesinin kullandığı traktör devrildi, 2 yaşındaki Barış öldü
Kilis Musabeyli'de traktör şarampole devrildi. 2 yaşındaki Barış Alper Tekin hayatını kaybetti, dedesi ve annesi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 16:01, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 16:02
Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen traktörde bulunan Barış Alper Tekin (2) hayatını kaybetti.
Traktörü kullanan dedesi ve annesi ise yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Fırlaklı Köyü yakınlarında gerçekleşti. Tarladan dönen ve plakası öğrenilemeyen traktör, köye dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaşananlar ve sonrasında yapılan müdahaleler aşağıda detaylandırılmıştır.
Kaza Detayları
- Kaza, Musabeyli ilçesine bağlı Fırlaklı Köyü yakınlarında meydana geldi.
- Traktörü M.T. kullanıyordu ve yanında oğlu Barış Alper Tekin ile annesi H.T. bulunuyordu.
- Traktör, köye dönüş yolunda şarampole devrildi.
- Barış Alper Tekin olay yerinde yaşamını yitirdi.
- Dede M.T. ve anne H.T., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.
- Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Soruşturma
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.