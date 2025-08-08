Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Adli Olaylar

Iğdır'da yaş pasta zehirlenmesi: 3 kişinin durumu ciddi!

Iğdır'da yaş pasta kaynaklı ikinci gıda zehirlenmesi vakası! 7 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 16:08, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 16:10
Yazdır
Iğdır'da yaş pasta zehirlenmesi: 3 kişinin durumu ciddi!

Iğdır'da iki hafta önce yaşanan ve 79 kişinin hastanelik olduğu yaş pasta kaynaklı gıda zehirlenmesi olayının ardından benzer bir vaka daha meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bu kez farklı bir pastaneden alınan yaş pastayı tüketen 7 kişi, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Iğdır Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Son dönemde yaşanan bu vakalar, bölgede gıda güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

Sağlık Durumu Ciddi Olanlar

Rahatsızlanan vatandaşlar acil serviste tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk tetkikler sonucu gıda zehirlenmesi tanısı konuldu. Zehirlenen kişilerden 4'ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanedeki tedavilerinin üçüncü gününde sürdüğü öğrenildi.

Zeynep Özdemir'in Yaşadıkları

Yediği pastadan zehirlenen ve küçük çocuğu olan Zeynep Özdemir, pazartesi günü pastanede pasta yediğini ve eve gidince rahatsızlanmaya başladığını belirtti. Özdemir, gece saatlerinde fenalaştığını ve sabaha karşı çocuklarını evde bırakıp hastaneye gittiğini ifade etti. Hastanede ilk teşhis olarak salgından hastalandığı düşünülerek herhangi bir müdahale yapılmadığını, sadece serum verilip eve gönderildiğini söyledi. Saat 12 gibi tekrar rahatsızlanan Özdemir, emzirme durumu nedeniyle ve salgın ihtimali göz önünde bulundurularak yeniden eve gönderildiğini aktardı.

  • 7 kişi yaş pasta nedeniyle zehirlendi.
  • 3 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
  • Zeynep Özdemir, iki kez hastaneye başvurmak zorunda kaldı.


