Nüfuz ticareti soruşturmasında avukat, adliyeye sevk edildi

CHP Genel Başkanı'nın açıklamaları sonrası başlatılan 'nüfuz ticareti' soruşturmasında, avukat Mehmet Y. Antalya'da yakalandı ve İstanbul'a getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 16:13, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 16:17
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "nüfuz ticareti" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya'da gözaltına alınan avukat Mehmet Y. adliyeye sevk edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya'da yakalanıp İstanbul'a getirilen şüpheli Mehmet Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelinin savcılıktaki işlemleri halen devam etmektedir. Ayrıca, Mehmet Y. ile birlikte yanındaki araç şoförünün de gözaltına alındığı ve şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Soruşturmanın Detayları

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Mehmet Y. hakkında "nüfuz ticareti" suçundan soruşturma başlattı.
  • Şüpheli avukat, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya'da yakalandı ve işlemleri için İstanbul'a getirildi.

Başsavcılıktan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Y. isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak, 'nüfuz ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

