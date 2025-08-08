33 yıllık araştırma: Tam yağlı süt kalp sağlığını tehdit ediyor!

Norveç'te yürütülen ve The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan 33 yıllık kapsamlı araştırma, tam yağlı ve az yağlı süt tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koymuştur. Araştırmada, 1974-1988 yılları arasında gerçekleştirilen üç kardiyovasküler sağlık taramasının verileri incelenmiştir. Ortalama yaşı 41 olan 73.860 kişi 33 yıl boyunca takip edilmiştir. Bu süre zarfında 26.393 ölüm kaydedilmiş; bunların 8.590'ı kalp-damar hastalıklarından kaynaklanmıştır. Bulgular, süt tüketim şeklinin kalp sağlığı üzerinde önemli etkileri olabileceğini göstermektedir.

Tam Yağlı Süt Riski Artırıyor

Araştırmaya göre, tam yağlı süt tüketenlerin, az yağlı süt tüketenlere kıyasla ölüm riski daha yüksektir.

En fazla süt tüketen kişiler, en az tüketenlere göre tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde %22 artış göstermiştir.

artış göstermiştir. Kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinde ise %12 artış tespit edilmiştir.

Detaylı analizler, bu risk artışının özellikle tam yağlı sütten kaynaklandığını ileri sürmektedir.

Az Yağlı Süt Koruyucu Olabilir

Az yağlı süt tüketimi, tam yağlı süte kıyasla ölüm riskini %11, kalp hastalığı riskini ise %7 azaltmıştır. Bulgular, katılımcıların cinsiyet, eğitim düzeyi ve sigara alışkanlıkları gibi faktörler hesaba katıldığında bile değişmemiştir.

Dünya Sağlık Otoritelerinin Tavsiyeleri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerikan Kalp Derneği , süt ve süt ürünlerinde doymuş yağ oranı düşük seçeneklerin tercih edilmesini tavsiye etmektedir.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), süt ve süt ürünlerindeki doymuş yağın aşırı tüketilmesinin kolesterol seviyelerini yükseltebileceğini ve bunun da kalp krizi veya felç riskini artırabileceğini vurgulamaktadır.




