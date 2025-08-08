81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Kapıkule Sınırında kaçak 166 bin euro ve altın ele geçirildi

Bulgaristan gümrüğünde yapılan aramada, Türkiye'ye giden otobüsteki bir yolcunun üzerinde toplam 166 bin Euro değerinde döviz ve altın bulundu. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Kapıkule Sınırında kaçak 166 bin euro ve altın ele geçirildi

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Almanya'dan Türkiye'ye giden bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 166 bin Euro değerinde beyan edilmemiş döviz ve altın ele geçirildi. Olay, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda meydana geldi. Almanya'dan yola çıkan ve Türkiye'ye gitmekte olan Türk plakalı yolcu otobüsünde 30 yolcu bulunuyordu. Risk analizi kapsamında detaylı aramaya alınan otobüsteki bir yolcunun tedirgin hareketleri üzerine şahıs üzerinde arama yapıldı.

Yolcunun Üzerinde Ele Geçirilenler

  • Yolcunun çoraplarında ve mont ceplerinde Euro banknotlarıyla dolu 6 paket bulundu.
  • Ele geçirilen paranın toplamı 81 bin 170 Euro olarak belirlendi.
  • Şahsın pantolonunun arka cebinde 22 ayar altından yapılmış, toplam ağırlığı 997,5 gram olan sarı metal takılar tespit edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yaklaşık 166 bin Euro değerindeki kaçak para ve altınlara el konuldu. Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük soruşturma memurları tarafından inceleme başlatıldı.


