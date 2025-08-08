Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya'da 6 milyon TL'lik film gibi soygun!

Antalya Konyaaltı'nda iki kişi, altı şüpheli tarafından silahla tehdit edilerek rehin alındı ve banka hesaplarından tam 6 milyon TL çalındı. Emniyet güçlerinin hızlı operasyonuyla şüpheliler kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 19:55, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 20:01
Antalya'da 6 milyon TL'lik film gibi soygun!

Antalya'da yaşanan olay, adeta filmleri aratmayacak cinsten bir suç hikayesi olarak kayıtlara geçti. T.A. ve Y.Y., Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir evde, 2'si kadın olmak üzere 6 şüpheli tarafından yaklaşık 13 saat boyunca alıkonulduklarını belirtti. Mağdurlar, mobil bankacılık şifrelerinin silahla tehdit, darp ve cebir yoluyla alındığını ve toplamda 6 milyon TL'nin EFT yoluyla şüphelilerin hesaplarına aktarıldığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Olayın Gelişimi

  • Şikayet sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
  • Olayla bağlantılı olarak M.K. ve H.Y. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ö.Ş. Konya il merkezinde, T.S., F.S. ve F.N.B. ise Antalya'da yakalandı.
  • Şüphelilerin olayda kullandıkları bir tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.

Tutuklama ve Suçlamalar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, "Nitelikli yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. Olayın detayları ve soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir.


