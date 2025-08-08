Antalya'da 6 milyon TL'lik film gibi soygun!

Antalya'da yaşanan olay, adeta filmleri aratmayacak cinsten bir suç hikayesi olarak kayıtlara geçti. T.A. ve Y.Y., Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir evde, 2'si kadın olmak üzere 6 şüpheli tarafından yaklaşık 13 saat boyunca alıkonulduklarını belirtti. Mağdurlar, mobil bankacılık şifrelerinin silahla tehdit, darp ve cebir yoluyla alındığını ve toplamda 6 milyon TL'nin EFT yoluyla şüphelilerin hesaplarına aktarıldığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Olayın Gelişimi

Şikayet sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla bağlantılı olarak M.K. ve H.Y. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ö.Ş. Konya il merkezinde, T.S. , F.S. ve F.N.B. ise Antalya'da yakalandı.

Şüphelilerin olayda kullandıkları bir tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.

Tutuklama ve Suçlamalar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, "Nitelikli yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. Olayın detayları ve soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir.



