Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır.
