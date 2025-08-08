Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak

Baykar, Türk savunma sanayisinin önde gelen insansız hava aracı üreticisi olarak, yeni üretim üssünü Samsun'da kuracağını açıkladı. Şirket, milli sosyal platformu NeXT Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu yeni yatırımın Samsun'a yüksek teknoloji üretme kabiliyeti ve nitelikli istihdam sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'in savunma ve havacılık sanayisi için önemli bir merkez haline geleceği vurgulandı.

Yeni Üretim Üssü ve Yatırımın Detayları

Baykar 'ın Anadolu'daki ilk üretim üssü, Samsun Tekkeköy 'deki 400 dönümlük bölgede faaliyet gösterecek.

2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti.

İhracat Başarıları

Baykar , 2023'te 1,8 milyar dolar ihracat yaptı.

'ını ihracattan elde etti ve yine ihracat gerçekleştirdi. 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek " İhracatın Şampiyonları Ödülü " aldı.

Küresel SİHA Pazarı ve Anlaşmalar

2023'te sektör ihracatının üçte birini, 2024'te ise dörtte birini tek başına gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülke, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 15 ülke ile toplamda 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.



