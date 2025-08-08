81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak

Baykar, Samsun Tekkeköy'de 400 dönümlük alanda yeni üretim üssünü hayata geçiriyor.

08 Ağustos 2025
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak

Baykar, Türk savunma sanayisinin önde gelen insansız hava aracı üreticisi olarak, yeni üretim üssünü Samsun'da kuracağını açıkladı. Şirket, milli sosyal platformu NeXT Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu yeni yatırımın Samsun'a yüksek teknoloji üretme kabiliyeti ve nitelikli istihdam sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'in savunma ve havacılık sanayisi için önemli bir merkez haline geleceği vurgulandı.

Yeni Üretim Üssü ve Yatırımın Detayları

  • Baykar'ın Anadolu'daki ilk üretim üssü, Samsun Tekkeköy'deki 400 dönümlük bölgede faaliyet gösterecek.
  • Şirket, başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütüyor.
  • 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti.

İhracat Başarıları

  • Baykar, 2023'te 1,8 milyar dolar ihracat yaptı.
  • 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürerek gelirlerinin %90'ını ihracattan elde etti ve yine 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.
  • 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek "İhracatın Şampiyonları Ödülü" aldı.
  • 2021, 2022, 2023 ve 2024'te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Küresel SİHA Pazarı ve Anlaşmalar

  • 2023'te sektör ihracatının üçte birini, 2024'te ise dörtte birini tek başına gerçekleştirdi.
  • Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülke, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 15 ülke ile toplamda 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.


