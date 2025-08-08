Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı

Ankara'da sahte e-imza soruşturmasında, başkasına ait e-imza ile sürücü belgesi sınav sonuçları usulsüzce değiştirildi. 22 suç kaydı olan zanlı yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 17:25, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 17:28
Sahte e-imza soruşturmasında, başkasına ait e-imza kullanılarak sürücü belgesi sınav sonucu usulsüz şekilde değiştirilen Ahmet B.'nin (38) toplam 22 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Bu olay, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmanın parçası olarak dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında dava açıldı ve iddianameler hazırlandı.

Soruşturmanın Detayları

  • 37'si tutuklu olmak üzere toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.
  • İlk iddianamede 134 sanık için 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
  • İkinci iddianamede ise 65 sanık için 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan raporlara da iddianamede yer verildi. Polis raporuna göre; şüpheliler, sahte olarak düzenlenen e-imza ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine giriş yaptı. Bu yöntemle motorlu taşıt sürücü kursiyeri sınav sonuçlarını değiştirdikleri belirlendi.

Sınav Sonuçlarında Usulsüzlükler

  • Ali T.'nin (47) teorik ehliyet sınavı puanı 8'den 70'e çıkarıldı.
  • Ökkeş Ö.'nün (46) teorik sınav puanı 10'dan 72'ye yükseltildi.
  • Ökkeş Ö.'nün ayrıca 'Yalan tanıklık', 'Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması', 'Parada sahtecilik' ve 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlarından toplam 3 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Direksiyon Sınav Sonucuna Müdahale

Ahmet B., 12 Mayıs 2024 tarihinde başarısız olduğu direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı sonucunu, 28 Ekim 2024 tarihinde başarılı olarak değiştirdi. Ayrıca, Ahmet B.'nin 'Tehdit', 'Hakaret', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Açıktan hırsızlık', 'Suç uydurma', 'Güveni kötüye kullanma', 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan toplamda 22 suç kaydı bulunduğu raporlara yansıdı.

Sahte e-imza ile yapılan bu usulsüzlükler, adli makamlar tarafından titizlikle incelenmeye devam ediyor.

