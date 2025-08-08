Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma

Çorum'da İl Özel İdaresine ait bir aracın görev dışında kullanıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, iki çalışan görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

Olay, gece saatlerinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme gelmiş ve Çorum Valiliği tarafından hızlıca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve ilgili çalışanların görevden uzaklaştırıldığı belirtilmiştir.

Soruşturmanın Detayları

İl Özel İdaresine ait araç , hizmet dışı ve gayriahlaki amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla gündeme gelmiştir.

Çorum Valiliği'nin Açıklaması

"İl Özel İdaresine ait bir aracın hizmet dışı ve gayriahlaki amaçla kullanıldığı iddiaları üzerine Valiliğimizce başlatılan soruşturma halen devam etmekte olup, olaya karışan iki İl Özel İdare çalışanı görevden uzaklaştırılmıştır. Tahkikat titizlikle devam etmektedir."