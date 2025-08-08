AJet, pilot alımı için ilan yayımladı

Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

AJet, pilot alımı için ilan yayımladı

AJet, B-737 ve A-320 uçaklarında görev alacak sorumlu kaptan pilot ve tecrübeli 2. pilot arıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 17:38, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 17:40
Yazdır
AJet, pilot alımı için ilan yayımladı

AJet, yurt içi ve yurt dışında açtığı yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Şirket, sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip 2'nci Pilot alımı için yeni bir ilan yayımladı. Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kariyer Yolculuğunuzda AJet ile Yükselin!" ifadesiyle adaylara çağrıda bulunuldu. AJet, B-737 ve A-320 uçak tiplerinde operasyonel mükemmelliğe önem veren pilot adaylarını ekibine katmak istiyor. Başvurular, şirketin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Pilot Alımı Detayları

  • Sorumlu Kaptan Pilot ve 2'nci Pilot pozisyonları için başvuru imkanı sunuluyor.
  • Adayların B-737 ve A-320 uçak tiplerinde tecrübeli olmaları bekleniyor.
  • Başvurular, havayolu şirketinin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kariyer Fırsatı

AJet, güçlü kadrosuna yeni pilotlar ekleyerek operasyonel mükemmelliği sürdürmeyi hedefliyor. Siz de bu dinamik ekibin bir parçası olmak için başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber