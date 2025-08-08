Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti İstanbul İl Başkanı son anket sonuçlarını açıkladı!

Türkiye Basın Federasyonunun Zeytinburnu'nda düzenlediği etkinlikte medya temsilcileriyle buluşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gündeme dair konularda değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, anket şirketlerinin verilerini paylaşarak, "Yüzde 35'lere yaklaştığımız bir noktadayız. İstanbul'da 2 puan kadar, Türkiye genelinde ise 4 puan kadar CHP'nin önündeyiz" dedi.

Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 18:25, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 18:27
Türkiye Basın Federasyonunun Zeytinburnu'nda düzenlediği etkinlikte medya temsilcileriyle buluşan Özdemir, gündeme dair konularda değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ertan Yıldız, Adem Soytekin gibi Ekrem İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşlarının etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğunu hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"İddianameler ortaya çıktığında, sürecin toplum tarafından doğru anlaşılacağına adımız kadar eminiz. Zaten anketlerde bu meselelerin rüşvetle, parasal anlamda bir suç örgütüne karşı yapılan bir operasyon düşüncesinin artık toplum zihninde yerleştiği ve zamanla oturacağını düşünüyoruz."

Özdemir, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuyla ilgili ise Adli Tıp Kurumunun vereceği raporun önemli olduğuna işaret etti.

Anket sonuçları

Anket şirketlerinin verilerini paylaşan Özdemir, birçok firmanın sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Şu anda 2023 sonuçlarına yaklaştıklarını söyleyen Özdemir,

"Yüzde 35'lere yaklaştığımız bir noktadayız. Cumhuriyet Halk Partisi ile aramızda bir fark oluşmaya başladı. İstanbul'da 2 puan kadar, Türkiye genelinde ise 4 puan kadar CHP'nin önündeyiz. En son aldığımız anketler bu şekilde." dedi.

Özdemir, İmamoğlu'nun seçimlere çok uzun bir zaman varken şehir şehir gezip kendisini CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiğini, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanınca da kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

CHP yöneticilerinin siyaset dilini sertleştirdiğini belirten Özdemir, "Çok sert bir muhalefet yapan Cumhuriyet Halk Partisi var. İyi ki de var. Özgür Özel'in tutumu, davranışları ve yapmış olduğu siyaset, Cumhuriyet Halk Partisini şu an 3-4 puan geriye çekmiş durumda. Bu siyasal dilin, yüreğinin yağını erittiği bir kitle var. 'Helal olsun. Özgür Başkan iyi güzel konuşuyor. Daha da sert konuşsun, bunlar zaten bunu hak ediyor' diyen bir kitle var. Ancak makul seçmen, toplum bundan hoşlanmıyor. Toplum bizden hizmet bekliyor." diye konuştu.


