20 ton patates ücretsiz dağıtıldı!

20 ton patates , tır ile getirilerek 20 kilogramlık çuvallar halinde çevre sakinlerine ulaştırıldı. Dağıtım sırasında vatandaşlar sıraya girerek yoğunluk oluşturdu. Bu anlamlı davranış, mahalle sakinlerinin büyük takdirini topladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi 'nde bir hayırsever üretici, tarlasında yetiştirdiği patatesleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.

