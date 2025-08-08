20 ton patates ücretsiz dağıtıldı!
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir hayırsever, yetiştirdiği 20 ton patatesi ücretsiz olarak mahalleliye dağıttı. Tırlarla getirilen patatesler, 20 kiloluk çuvallarla halka sunuldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 18:38, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 18:39
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi'nde bir hayırsever üretici, tarlasında yetiştirdiği patatesleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.
20 ton patates, tır ile getirilerek 20 kilogramlık çuvallar halinde çevre sakinlerine ulaştırıldı. Dağıtım sırasında vatandaşlar sıraya girerek yoğunluk oluşturdu. Bu anlamlı davranış, mahalle sakinlerinin büyük takdirini topladı.
Patates Dağıtımının Detayları
- 20 ton patates ücretsiz olarak dağıtıldı.
- Patatesler 20 kilogramlık çuvallar ile paketlendi.
- Dağıtım sırasında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.