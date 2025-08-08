Trabzon'da panelvan uçuruma yuvarlandı! 2 ölü, 4 yaralı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde yoğun sis nedeniyle tur aracı uçuruma yuvarlandı. 2 turist hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Olay, Demirkapı Mahallesi'nde gerçekleşti ve kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan toplam 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.
Kazanın Detayları
- Kaza, saat 13.40 civarında Demirkapı Mahallesi'nde gerçekleşti.
- Panelvan, yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma yuvarlandı.
- Olay yerine 2 jandarma asayiş timi ve 2 trafik jandarma timi sevk edildi.
- Araçta sürücü haricinde bulunan 5 Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı turistten 1 kadın ve 1 erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
- Yaralanan 3 yabancı uyruklu yolcu ile araç sürücüsü ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
- Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kazanın Nedeni
Kazanın, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.