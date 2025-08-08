Trabzon'da panelvan uçuruma yuvarlandı! 2 ölü, 4 yaralı

Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Trabzon'da panelvan uçuruma yuvarlandı! 2 ölü, 4 yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yoğun sis nedeniyle tur aracı uçuruma yuvarlandı. 2 turist hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 19:04, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 19:06
Yazdır
Trabzon'da panelvan uçuruma yuvarlandı! 2 ölü, 4 yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, Demirkapı Mahallesi'nde gerçekleşti ve kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan toplam 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Kazanın Detayları

  • Kaza, saat 13.40 civarında Demirkapı Mahallesi'nde gerçekleşti.
  • Panelvan, yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma yuvarlandı.
  • Olay yerine 2 jandarma asayiş timi ve 2 trafik jandarma timi sevk edildi.
  • Araçta sürücü haricinde bulunan 5 Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı turistten 1 kadın ve 1 erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Yaralanan 3 yabancı uyruklu yolcu ile araç sürücüsü ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
  • Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın Nedeni

Kazanın, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber