Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı"nda açıklamalarda bulundu.

"İnsan eseriyle yaşar, rahmetli Özal da eserleriyle, hizmetleriyle milletimizin davasında yaşamaya devam ediyor.

DEİK, Türk iş dünyasının lokomotifidir. DEİK'in 40 yaşın birikimiyle, tecrübesiyle inşallah yoluna daha güçlü devam edeceğine inanıyorum. İş dünyamızın yurt dışında karşılaştığı sorunları, sıkıntıları çözmek için elimizden geldiğince yardım ettik. Afrika'dan Asya'ya her yerde iş insanlarımızın yanında yer aldık.

Gazze'deki soykırımlara başlayan İsrail'in Lübnan, Ürdün, İran saldırılarıyla artan jeopolitik ristleri çok net okuyoruz. İş dünyası fırtınalı denizde yol almaya çalışıyor. Ne zulme sessiz kalıyoruz, ne macera peşinde koşuyoruz, ne pısırık kalıyor, ne de muhalefetin kışkırtmalarına prim veriyoruz. Kendi ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil, hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik. Türkiye için en doğrusunu kararlılıkla hayata geçiriyoruz.

Rakiplerimiz dahi ülkemizin dengeli duruşundan övgüyle bahsediyor. Türkiye barış masalarının aranan aktörü oluyor. Bugün Türkiye kendine güveniyor, inanıyor ve hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerliyor.

"MİLLİ GELİR 1 TRİLYON DOLARI AŞTI"

Özellikle dış ticarette yine rekorlara imza attık. Dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine indi. Temmuzda 25 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

Kişi başına düşen gelir 2025'in ilk çeyreğinde 15 bin 971 dolara yükseldi. Milli gelir ilk kez 1 trilyon doları aştı. Savunma sanayimiz 7,15 milyar dolarlık ihracat ve 180 ülkeye erişimle gurur kaynağımız oldu.

Muhalefet Türkiye'nin kazanımlarını değersizleştirmek isterken, iş dünyamız küresel belirsizlik ortamında bu kazanımların değerinin farkındadır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: "PSİKOLOJİK EŞİK AŞILDI"

Terörsüz Türkiye sürecimizde bu hafta yeni bir evreye daha geçildi. TBMM'de komisyon kuruldu, psikolojik eşik aşıldı. Cumhur İttifakı olarak yalnızca elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz.

Bölgemizde yeni oyunlar oynanıyorken Türkiye'nin oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması devlet aklının geleneğidir. Etrafımızdaki ateş çemberinden, stratejik yaklaşımla çıkabiliriz.

Türkiye'nin yarım asırlık terörle mücadelesinin ekonomik faturası yaklaşık 2 trilyon dolardır. Tarihi bir sürecin içindeyiz. Sabotajlara karşı teyakkuz halinde çalışmaları yönetiyoruz. Siyaset kurumu bazı çatlak seslere ve fırsatçılara rağmen genel olarak Terörsüz Türkiye sürecine olumlu yaklaşıyor."