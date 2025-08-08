Rize'de Belediye Başkanı Çervatoğlu, yumruklu saldırıya uğradı
Rize'nin Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, bir kişinin fiziki saldırısına uğradı. Olay sonrası gözaltı ve soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 20:26, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 20:28
Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, bir kişinin fiziki saldırısına uğradı.
Saldırının ardından yetkililer hızlıca harekete geçti ve olayla ilgili resmi açıklamalar yapıldı. Başkan Çervatoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayın Detayları
- Ercüment Şahin Çervatoğlu, M.A.Ö. isimli şahıs tarafından fiziki saldırıya uğradı.
- Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
- Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.
Başkanın Sağlık Durumu
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Çervatoğlu'nun sağlık durumu iyi ve herhangi bir hayati tehlikesi bulunmuyor.