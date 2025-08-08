Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Kayserispor'dan transfer yasağı kalktı

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, sarı-kırmızılı kulübün transfer tahtasının açıldığını duyurdu.

Kayserispor'dan transfer yasağı kalktı

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, sarı-kırmızılı kulübün transfer tahtasının açıldığını duyurdu.

Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da transfer tahtasının açıldığını belirterek, tüm takıma ve şehre hayırlı olmasını diledi. Bu gelişme, Kayserispor taraftarları ve şehir için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Açıkalın, açıklamasında sürecin zorluğuna ve sabırla bekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Açıkalın'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar

  • "Büyük Kayserispor taraftarı sabırla beklediğimiz bir sürecin sonuna geldik. Bu saat itibarıyla transfer tahtamız açılmıştır. Bütün takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."
  • "Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Karşımızda olan herkese de bugünleri unutmadığımızı söylemek istiyorum."
  • "Zor bir süreçti. Sizin de sabırsızlığınızı anlıyorum ama zamana ihtiyacımız vardı. Bu zamanı da bu şekilde değerlendirdik."
  • "Sizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kayserispor'a desteğinizi esirgemeyin, Kayserispor'un yanında olmaya devam edin. Sizlerle birlikte güçlüyüz. Sizleri çok seviyoruz."


