Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Polis parmağı koparıldı!
Tekirdağ Çorlu'da motosikletli polislerin yaptığı kontrolde yakalanan şüpheli, gözaltı sırasında polisin parmağını ısırıp kopardı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan olayda, polis ekipleri şüpheli bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay sırasında şüpheli, gözaltı işlemi esnasında polis memurunun parmağını ısırarak kopardı.
Olayın Detayları
- Cemaliye Mahallesi Çiçek Caddesi'nde motosikletli polis timleri, şüpheli şahıslara yönelik kontrol gerçekleştirdi.
- Yaya olarak gezen C.B. isimli şahıs durdurularak arandı.
- Arama sonucunda şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.
- Gözaltı sırasında şüpheli, polis memuru B.K.'nin parmağını ısırarak kopardı.
- Yaralanan polis memuru, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüphelinin Durumu
Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı öğrenilen C.B., çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.