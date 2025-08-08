Yılın üçüncü enflasyon raporu 14 Ağustos'ta açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu 14 Ağustos tarihinde İstanbul'da kamuoyu ile paylaşacak.





Başkan Fatih Karahan tarafından sunulacak olan Enflasyon Raporu 2025-III, İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde saat 10.30'da düzenlenecek bilgilendirme toplantısı ile tanıtılacak. Toplantı, hem fiziksel ortamda hem de çeşitli dijital platformlar üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Toplantının İzlenebileceği Platformlar

Canlı yayın adresi üzerinden

Banka'nın X sosyal medya platformu üzerinden

üzerinden YouTube hesaplarından canlı yayın

İkinci Toplantıdaki Enflasyon Tahminleri

TCMB, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında önemli tahminlerde bulunmuştu. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahmini korunurken, 2027 yılında enflasyonun yüzde 8'e gerileyeceği ve orta vadede ise yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörülmüştü.

2026 yıl sonu için: Yüzde 12

Yüzde 12 2027 yılı için: Yüzde 8

Yüzde 8 Orta vadede: Yüzde 5



