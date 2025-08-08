81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada teşkilatların her ihtimale karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 22:13, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 22:18
Memur-Sen Yönetimi, teşkilatlarıyla online toplantılar gerçekleştirerek olası durumlara karşı eyleme hazır olun mesajı verdi.

Genel Başkan Ali Yalçın'dan Açıklama

Genel Başkan Ali Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Teşkilatlarımızın bu süreçte üzerine düşen sorumluluklara odaklanması, her ihtimali dikkate alacak şekilde hazırlıklı olmaları için dikkatleri çektik." ifadelerini kullandı. Bu açıklama ile teşkilatların hazırlıklı olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Toplu sözleşmenin 12-19 Ağustos tarihleri arasına sıkıştırılmış olması, sendikaların hareket alanını daraltırken, sendikaların da her ihtimali göz önünde bulundurarak teyakkuza geçtiğini gösteriyor.

