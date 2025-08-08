Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !

Memur-Sen Yönetimi, teşkilatlarıyla online toplantılar gerçekleştirerek olası durumlara karşı eyleme hazır olun mesajı verdi.

Genel Başkan Ali Yalçın'dan Açıklama

Genel Başkan Ali Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Teşkilatlarımızın bu süreçte üzerine düşen sorumluluklara odaklanması, her ihtimali dikkate alacak şekilde hazırlıklı olmaları için dikkatleri çektik." ifadelerini kullandı. Bu açıklama ile teşkilatların hazırlıklı olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Toplu sözleşmenin 12-19 Ağustos tarihleri arasına sıkıştırılmış olması, sendikaların hareket alanını daraltırken, sendikaların da her ihtimali göz önünde bulundurarak teyakkuza geçtiğini gösteriyor.