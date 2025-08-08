22 ilde termometreler 40 dereceyi aştı!

Türkiye genelinde bugün sıcaklık rekorları kırıldı. 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta sonu da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcaklar etkili oldu.

Vatandaşların, yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemle tavsiye ediliyor.

En Yüksek Sıcaklıklar Kaydedilen İl ve İlçeler

Şırnak, Cizre: 44,5°C

44,5°C Gaziantep, Karkamış: 44,1°C

44,1°C Şanlıurfa, Ceylanpınar: 43,7°C

43,7°C Diyarbakır, Bismil: 43,3°C

43,3°C Siirt, Kurtalan: 43,1°C

43,1°C Burdur, Bucak: 43°C

43°C Mardin, Nusaybin: 42,9°C

42,9°C Antalya, Döşemealtı: 42,7°C

42,7°C Muğla, Milas: 42,5°C

42,5°C Aydın, Çine: 42,4°C

42,4°C Adıyaman, Besni: 42,2°C

42,2°C Kilis, Elbeyli: 42,2°C

42,2°C Batman, Beşiri: 41,9°C

41,9°C Adana, Feke: 41,7°C

41,7°C Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu: 41,4°C

41,4°C Hatay, Kırıkhan: 41,3°C

41,3°C Mersin, Mut: 41,1°C

41,1°C İzmir, Beydağ/Bayındır/Tire: 40,5°C

40,5°C Elazığ, Keban: 40,4°C

40,4°C Malatya, Yazıhan: 40,4°C

40,4°C Iğdır, Aralık: 40,1°C

40,1°C Osmaniye, Sumbas: 40°C

Sıcak Havalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aşırı sıcaklarda özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları önerilmektedir. Bol sıvı tüketimi ve serin ortamlarda bulunmak sağlık açısından büyük önem taşımaktadır.



