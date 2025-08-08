81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı

Mamak Metrosu temel atma töreni 13 Haziran'da yapıldı ancak törenin ardından metro çalışmalarının devamı gelmedi. Temel atılan bölge havadan görüntülendi. Bölgede hiçbir çalışma olmadığı görüldü

Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 22:34, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 22:37
Dikimevi Metro durağından Natoyolu'na kadar 7.46 kilometre uzatılmak üzere başlanan 8 duraklı Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temel atma töreni, 13 Haziran'da yapıldı. Temel atma töreninin ardından çalışmaların devam etmediği iddiası ortaya atıldı. Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu duraklarından oluşacak metro hattında çalışmaların sürdürülmemesi bölge halkı tarafından tepki topladı. Ayrıca mahalleli, 2028 yılında bitirilmesi planlanan metronun bu tarihe kadar bitirilemeyeceğini aktardı. Havadan görüntülenen bölgede hiçbir çalışmanın olmadığı görüldü.

Fatma Çelebi: "Böyle giderse biteceğine inanmıyorum"

Verilen hiçbir sözün yerine getirilmediğini aktaran Fatma Çelebi, "Hep sözde kalıyor. Bir icraat yok. Böyle giderse biteceğine inanmıyorum. Çalışmadan nasıl bitsin? Ben postaneye gitmezsem işim yapılmaz" dedi.

"Temel atıldı bir tane kepçe bile yok"

Yapılırsa iyi olacağını ama bir çalışma göremediğini belirten bir kişi ise, "Temel atıldı bir tane kepçe bile yok. Kuru kuruya ben de alayım kazma kürek 1-2 tane toprak atayım o kadar. Hiçbir çalışma yok ki. İlaçlama yok" diye konuştu.

"Büyükşehir'in sorunu"

Metro çalışmasının devam etmemesinin belediyenin sorunu olduğunu kaydeden başka bir kişi ise "Büyükşehir'in sorunu. Altyapıyla, finansal sorunlarla ilgili bir durum. Benim yapabileceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Mamak Metro'sunun 2028 yılında biteceğine inanmıyorum"

Mamak'ta esnaflık yapan Efendi Murat ise ihale bittikten sonra herhangi bir işçinin bölgede çalışmamasına ilişkin şöyle konuştu:

"2028 yılında biteceğine inanmıyorum. Eski dönemde başlayanlar da bitiremedi. Biter de 2028 yılında değil daha geç biter. 2026 yılında başlarlarsa 2031-2032 yılında biter. Bizde bir şey yok. Konuları yetkililer bilir. Mansur Yavaş bilir. Biz vatandaşız burada."

"Açılış yaptılar başka bir şey yapmadılar"

Hiçbir çalışma görmediğini dile getiren Süleyman Uzun ise, "Açılış yaptılar başka bir şey yapmadılar. Böyle giderse bitmez" ifadelerine yer verdi.

