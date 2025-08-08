İmamoğlu'nu şikayet eden Özcan'dan belgeyle yanıt

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili YÖK'e resmi şikayette bulunan Ozan Özcan, sosyal medyada kendisi hakkında yayılan sahte diploma iddialarına yanıt verdi. GDH'ye açıklamada bulunan Özcan, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek mezuniyet bilgilerini ve diplomayı daha önce kamuoyuyla paylaştığını ifade etti.

"Diplomamı 2022'de aldım, Instagram'da paylaştım"

Özcan, hakkında dolaşıma sokulan yalan haberde 2025 mezunu olarak gösterildiğini, ancak gerçekte 2022 yılında mezun olduğunu söyledi. Mezuniyet diplomasını o yıl sosyal medya hesabında paylaştığını vurgulayan Özcan, "Aşağıda sunduğum belgelerde her şey açık. Bu iddialar tamamen iftira" dedi.

"İsim bilgileri ve not ortalaması da uydurma"

Yalan haberde yer alan kişisel bilgilerin de kendisine ait olmadığını belirten Özcan, "Benim annemin adı Gülsüm, babamın adı İbrahim. Yalan belgede ise anne adı Evin, baba adı Telmiha yazıyor. Mezuniyet ortalamam 3.13, haberde 3.72 yazıyor. Bu bile belgenin sahte olduğunu ortaya koyuyor" açıklamasında bulundu.

"Yalan haber yayanlara dava açtım"

Kendisini hedef alan sahte belge ve haberlerle ilgili hukuki süreç başlattığını da duyuran Özcan, "Hakkımda yalan haber paylaşan, hakaret eden ve bu iftiraları yayanlar hakkında dava açtım. Bu tür karalama kampanyalarına karşı sessiz kalmayacağım" diyerek kamuoyuna net bir mesaj verdi.

"Yalan haber yayanlara dava açtım"

Kendisini hedef alan sahte belge ve haberlerle ilgili hukuki süreç başlattığını duyuran Özcan, "Hakkımda yalan haber paylaşan, hakaret eden ve bu iftiraları yayanlar hakkında dava açtım. Bu tür karalama kampanyalarına karşı sessiz kalmayacağım" diyerek kamuoyuna net bir mesaj verdi.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kendisi hakkında "sahte diploma almış" şeklinde paylaşım yapan veya bu içerikleri yorum ve retweet yoluyla yayan kişi ve hesapların tespit edilerek kayıt altına alındığını belirtti. "Geçmiş olsun arkadaşlar, mahkemede görüşürüz" ifadelerini kullanan Özcan, paylaşımında şu hesapları da hedef aldı: Bircan Yıldırım, Whisper Haber, Bizim TV, Vaziyet, Distaste, Yeni Ulak, Politicturk, Ajanda Haber, Berkay Gezgin, Oksijen, Bold Medya, Barbaros Şansal, Berna Laçin, Kendine Muhabir, Metropol Medya, Profesorfacia, Akademik Ahlak, Erol Dündar, Mehmet Emin Kurnaz, Hakan Uludağ, Hafıza, Evren Alankuş, Jalminha, Karakutu Haber, Nosi, Maksut, sscomtr (Instagram), Türk Kanı (Instagram), Arif Kocabıyık (Facebook), Türkay Gazetesi (Facebook) ve diğerleri...