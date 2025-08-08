81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi

MASAK'ın kayıt dışı ekonomiye karşı hazırladığı tebliğ taslağının ardından bankalar, BDDK ile koordineli şekilde ATM para yatırma limitlerini aşağı çekti. Yüksek tutarlı işlemler sadece şubeden beyanla yapılabilecek.

Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 22:55
MASAK'ın yeni düzenlemeleri ve BDDK'nın yönlendirmesiyle bankalar, ATM'lerden yapılan kartlı ve kartsız para yatırma işlemlerine üst limit getirdi. Kartlı işlemlerde günlük limit 180 bin TL'ye, kartsız işlemlerde ise 100 bin TL'ye düşürüldü. Bu sınırların üzerindeki işlemler şube üzerinden, beyanla ve kayıt altına alınarak gerçekleştirilecek.

Bankalar, MASAK düzenlemeleriyle harekete geçti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kamuoyuna sunulan yeni tebliğ taslağında kayıt dışı işlemlerin önlenmesi ve finansal sistemin şeffaflaştırılması hedeflendi. Bu gelişmenin ardından bankalar, iç denetim ve uyum birimlerinin görüşleriyle ATM işlem limitlerini düşürmeye başladı.

Kartlı işlemlerde limit 180 bin TL'ye indi

Ekonomim.com'un ulaştığı bilgilere göre, daha önce 250 bin TL olan ATM'den günlük kartlı para yatırma limiti, 180 bin TL'ye düşürüldü. Bu tutarın üzerindeki yatırımlar, şube üzerinden ve MASAK kurallarına uygun şekilde beyan alınarak yapılacak.

Kartsız işlemlerde daha sıkı denetim: Limit 100 bin TL

ATM'lerden kartsız olarak yapılan para yatırma işlemlerinde ise daha sıkı sınırlamalar geldi. Önceki 180 bin TL'lik üst limit, 100 bin TL'ye çekildi. Özellikle başkasının adına yapılan yüksek tutarlı işlemler bu yolla engellenmek isteniyor.

Şube işlemleri zorunlu olacak, kayıtsız işlem yapılmayacak

Yeni düzenlemeye göre, limitleri aşan işlemler doğrudan şubeye yönlendirilecek. MASAK kurallarına göre şube personeli gözetiminde yapılan bu işlemlerde beyan alınacak, belgeler kayda geçirilecek. ATM limiti artırımı taleplerine ise "yasal zorunluluk gereği mümkün değil" yanıtı verilecek.

Bankalar müşterilerini uyardı: Yazılı bilgilendirme yapıldı

Bankaların şubelere gönderdiği yazıda, kartlı para yatırma işlemlerinde limitin 180 bin TL olarak uygulanacağı açıklandı. Aynı şekilde kartsız işlemlerde limitin 100 bin TL olduğu belirtilerek, güvenlik ve mevzuat gerekçesiyle bu sınırların üzerinde işlem yapılmaması istendi. Döviz yatırma işlemleri ise çoğu bankada güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

MASAK'tan kapsamlı tebliğ taslağı: Kademeli beyan sistemi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan tebliğ taslağında, nakit işlemlerde kademeli beyan sistemini hayata geçirmeyi hedefliyor. Amaç, suç gelirlerinin aklanmasının ve kayıt dışı işlemlerin önlenmesi.

200 bin - 2 milyon TL arası işlemlerde 20 karakterlik açıklama zorunlu

Taslağa göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde, işlemin mahiyeti açıkça seçilecek. "Bireysel ödeme" veya "diğer" gibi seçenekler tercih edilirse, en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu olacak.

2 milyon TL üzeri işlemlerde beyan formu alınacak

Müşterilerden, 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu doldurmaları istenecek. Bu belgede işlemin içeriği açıkça belirtilmezse işlem yapılmayacak.

20 milyon TL üzeri nakit yatırımlar için kaynak belgesi şartı

Taslağın en dikkat çeken kısmı ise 20 milyon TL üzerindeki nakit işlemler. Bu tür işlemlerde sadece beyan formu değil, fonun kaynağını gösteren belge de zorunlu olacak. Finansal kuruluşlar, bu belgeler olmadan işlemi gerçekleştirmeyecek.

Görüşler için son tarih 18 Ağustos 2025

Tebliğ taslağı hakkında görüş ve öneriler, 18 Ağustos 2025'e kadar MASAK'a e-posta yoluyla iletilebilecek. Düzenlemenin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

