Osimhen, Icardi, Morata yok ama: Sadece 6 dakika yetti!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Alvaro Morata'nın yokluğunda santrfor olarak sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk maçında adından söz ettirdi. Galatasaray, maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk yarıda üç gol buldu ve bu gollerin tamamında Barış Alper Yılmaz'ın etkisi büyük oldu.

Pozisyonlar ve Goller

PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

11. dakikada Sallai'nin yerde kalmasının ardından VAR incelemesiyle birlikte penaltı kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

EREN'E ASİST YAPTI

Bu golden 6 dakika sonra ise Gabriel Sara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yılmaz, ceza sahasına giren Eren Elmalı'ya "Al da at" dercesine bir pas bıraktı. Elmalı da yaptığı tek vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.

BİR PENALTI DAHA VE GOL

Galatasaray, ilk yarının sonlarında ataklarını sıklaştırdı. 45+12. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Bacuna'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yılmaz, bir kez daha ağları sarstı ve skoru 3-0 yaptı.

Barış Alper Yılmaz'ın Performansı

Maça hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray'da 11, 17 ve 45+12. dakikalarda atılan gollere direkt etki eden Barış Alper Yılmaz'ın bu performansı, sosyal medyada çokça konuşuldu.

Eren Elmalı Siftah Yaptı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ortasında Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Gaziantep FK'ya karşı attı. Elmalı, Mayıs 2022'den itibaren ilk golünü kaydetmiş oldu.



