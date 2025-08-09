İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
9 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

9 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'de Koruyucu Ailelerle Buluşma programına katılacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan çiftin nikah törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak. Iğdır'da Valiliği ziyaret edecek Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi açılış töreni ile Iğdır Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi temel atma törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bingöl/10.30-13.00/Iğdır/15.00-16.15)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Rize/13.30/17.00)

2- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutukluları ziyaret ettikten sonra basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılacak

(İstanbul/09.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Avanos Köprüsü'nün açılış törenine katılacak, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda yapımı devam eden yeni terminal binasında incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Nevşehir/11.00/12.30/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da temaslarda bulunacak.

(Kahire)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Filistin'e Destek Platformunca "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş düzenlenecek.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yürüyüşe katılacak.

(İstanbul/20.19)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rıdvan Gümüş Premier Ligi Ön Eleme Karate Müsabakalarını izleyecek, Çınar ilçesinde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/10.00/10.30/11.30)

2- Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına Samsunspor-Gençlerbirliği ve Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa müsabakalarıyla devam edilecek.

(Samsun/19.00/Antalya/21.30)

3- Trendyol 1. Lig'in ilk haftasına; Erzurumspor FK-Sivasspor, İstanbulspor-Serik Belediyespor, Atakaş Hatayspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer müsabakalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/İstanbul/19.00/Mersin/Iğdır/21.30)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında Macaristan'a konuk olacak.

(Nyiregyhaza/19.00)

5- FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na Portekiz'de yarı final ve klasman maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında İsrail ile karşı karşıya gelecek.

(Matosinhos/17.30)

6- FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan'da devam edilecek. Türkiye, A Grubu ikinci maçında Litvanya ile karşılaşacak.

(Tiflis/17.30)

7- FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na Endonezya'da devam edilecek. Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Mısır ile karşılaşacak.

(Surabaya/09.00)

