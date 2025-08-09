Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek

Bursa'da son bir ayda çıkan devasa orman yangınları söndürüldü ancak kentin üstü duman ve kül tabakasıyla kaplandı. Kentte solunum yolu şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı yüzde 30 arttı. Uzmanlara göre hava kirliliği bir ay daha sürecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 07:43, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 07:44
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek

Bursa'nın Kestel-Gürsu ile Orhaneli-Harmancık ilçelerinden yükselen alevlerde yüzlerce ağaç kül oldu.

5 gün süren yangınlar kentin üstünü duman ve kül tabakasıyla kapladı.

Sis bulutu hava kalitesini düşürürken, insan sağlığını da tehdit etti.

HASTANEYE BAŞVURULAN ARTTI

Kentte son iki hafta içinde solunum şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı yüzde 30 arttı.

Uzmanlar orman yangınlarıyla oluşan kirli hava ve kül taşınımının yaklaşık 1 ay daha süreceğine dikkat çekti. Özellikle solunum yolu hastalıkları olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"MASKE KULLANILMALI"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Abdullah Şimşek, özellikle kronik hastalarda atak denilen alevlenmeler sebebiyle, acil başvurularının çok fazla olduğuna dikkat çekti.

Şimşek, öncelikli olarak N95 denen ileri koruyucu özelliği olan maskelerin kullanılması gerektiğini söyledi.

