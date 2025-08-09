Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar İstanbul'da 32 ila 33, Ankara'da 33 ila 34, İzmir'de 38 ila 40 derece aralığında olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 07:59, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 08:02
Yazdır
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde sıcak havanın etkisi devam edecek.

Sıcaklıklar hafta sonu güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta sonunda İstanbul'da yağış beklentisi yok, sıcaklıklar 32 ila 33 derecelerde olacak.

Sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İzmir'de 38 ila 40 derece aralığında olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber