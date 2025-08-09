Enerji Bakanlığı 8 alanı 'Yenilenebilir Enerji Kaynak' alanı ilan etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Kütahya, Manisa ve Çanakkale'de rüzgar enerjisine dayalı 8 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 09:47, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 09:48
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Manisa, Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale'de rüzgar enerjisine dayalı 8 YEKA alanı belirlendi.
Büyüklükleri 27,01 ile 214,40 kilometrekare arasında değişen bu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileri, kararla birlikte Resmi Gazete'de paylaşıldı.