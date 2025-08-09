Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Huzur İstanbul' uygulamasında 700 kişi gözaltına alındı

"Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 295 şüphelinin de aralarında bulunduğu 700 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 10:41, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 10:40
'Huzur İstanbul' uygulamasında 700 kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1667 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1368 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

360 bin k970 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi

Uygulama kapsamında 360 bin 970 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 295 şüphelinin de bulunduğu toplam 700 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 63 fişek, 2220 gram uyuşturucu madde, 96 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 510 lira ele geçirildi.

Uygulamada 35 kişi ile 18 yabancı uyruklu hakkında idari işlem yapıldı.

Ekiplerce 648 umuma açık iş yeri denetlendi, 3 iş yerine idari işlem uygulandı.

18 araç trafikten men edildi

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 446 araç ve 3 bin 159 motosiklet kontrolden geçirildi. 2 bin 146 araç ve motosiklet ile 23 sürücüye işlem uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 880 bin 737 lira trafik cezası kesildi.

