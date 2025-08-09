Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de halen devam etmekte olan rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.