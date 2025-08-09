Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak
Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
Diyanet'ten tatil uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, halı saha maçında düşerek yaralanma nedeniyle açılan davada, gerekli önlemleri almayan halı saha işletmecisinin tazminat ödemesine ilişkin kararı onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 12:25, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 12:19
Yazdır
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı

Dairenin kararına göre, İstanbul'da arkadaşlarıyla halı sahaya giden kişi, maç yaparken dengesini kaybederek düştü ve saha tellerinin kenarında bulunan beton duvara kafasını çarparak yaralandı. Kafatası çatlayan, bu kapsamda beyin ameliyatı geçiren, 2 ay yoğun bakımda tedavi gören ve yüzünde sabit iz kalan kişi, yeterli önlemlerin alınmadığını ileri sürerek işletmeye tazminat davası açtı.

Dava kapsamında savunma yapan halı saha işleticisi, yaralanan davacıya ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesine engel olunup, derhal 112 acilden ambulans istendiğini, yaralının hastaneye ulaştırıldığını, olaydan 5 ay önce yenilenen halı sahada olası yaralanmalara karşı mevzuatta yer alan önlemlerin alındığını ve sorumluluklarının bulunmadığını ileri sürdü.

Yargılamayı yapan mahkeme, dava dosyasına sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda "davalının tam kusurlu olduğu", olay nedeniyle davacının yüzde 16 oranında meslekte kazanma gücü kaybı yaşadığı tespitleri karşısında davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, halı sahayı 1 milyon 61 bin 830 lira maddi, 15 bin lira da manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Halı saha işletmesi, olayda kusurlarının bulunmadığını ileri sürerek, karara itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, halı saha işletmesini, meydana gelen yaralanmaya ilişkin gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle kusurlu bularak, tazminat ödenmesi kararını onadı.

Dairenin kararında, yerel mahkemece olaya ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapılarak, hukuki esaslar çerçevesinde karar alındığı, bilirkişi raporunda da işletmenin sorumlu bulunduğu belirtilerek, hükmün onanmasına karar verildiği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber