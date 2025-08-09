Çanakkale'de hasar tespit çalışmaları başladı

Çanakkale'de yangından etkilenen noktalarda hasar tespit çalışmaları başladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, yaraların hızla sarılacağı belirterek şu ifadeleri kullandı:

"43 bağımsız bölüm ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi"

"Çanakkale Bayramiç'te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları hızla başladı. Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Saçaklı Köyü'nde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edilmiştir. Diğer köylerdeki hasar tespit işlemleri de devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız.",