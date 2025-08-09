İstanbul'da markette taciz iddiası: 1 gözaltı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette iddia göre bir taciz olayı yaşandı.

Market içerisinde yanında çocuğu bulunan bir kadını fiziki olarak taciz ettiği söylenen A.Z. (31) ile kadın arasında tartışma çıktı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan tartışma kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis ekipleri A.Z.'yi gözaltına aldı.

A.Z.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.