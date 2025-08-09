İstanbul'da bir kadın, yoldan geçen araçlara taşla saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle çevredeki araçlara taş attı.

O esnada yoldan geçen bir motosikletliye de saldıran kadın, iterek yere düşürdü.

KADINI, ÇEVREDEKİLER SAKİNLEŞTİRDİ

Elindeki taşları, etraftaki araçlara ve motosikletliye atan kadını çevredekiler sakinleştirmekte güçlük çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli kadını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.