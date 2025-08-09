ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
Kendisine bıçakla saldıran oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Şanlıurfa'da gece yarısı yaşanan korkunç olayda, baba oğlunun bıçaklı saldırısına uğradı ve av tüfeğiyle karşılık verdi. Müslim Hamlacı hayatını kaybetti, baba gözaltında.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 15:50, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 15:51
Kendisine bıçakla saldıran oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Şanlıurfa'da yaşanan olay, aile içi tartışmanın trajik bir şekilde sonuçlanmasına neden oldu.

Mahmut Hamlacı (61), evde çıkan tartışmada oğlu Müslim Hamlacı'nın (26) bıçaklı saldırısına uğradıktan sonra, kendini korumak amacıyla av tüfeğiyle ateş etti. Olay sonucunda Müslim Hamlacı hayatını kaybederken, baba Mahmut Hamlacı ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

  • Dün gece meydana gelen olayda, ailevi sorunlar nedeniyle baba ve oğul arasında tartışma çıktı.
  • Tartışmanın büyümesiyle Müslim Hamlacı, babasına bıçakla saldırdı.
  • Yaralanan Mahmut Hamlacı, kendini korumak için av tüfeğiyle ateş etti.
  • Saçmaların isabet etmesiyle Müslim Hamlacı yere yığıldı ve babası yardım istedi.
  • Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Hastaneye kaldırılan Müslim Hamlacı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
  • Tedavisi tamamlanan Mahmut Hamlacı ise gözaltına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


