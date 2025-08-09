Kendisine bıçakla saldıran oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Şanlıurfa'da yaşanan olay, aile içi tartışmanın trajik bir şekilde sonuçlanmasına neden oldu.

Mahmut Hamlacı (61), evde çıkan tartışmada oğlu Müslim Hamlacı'nın (26) bıçaklı saldırısına uğradıktan sonra, kendini korumak amacıyla av tüfeğiyle ateş etti. Olay sonucunda Müslim Hamlacı hayatını kaybederken, baba Mahmut Hamlacı ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın büyümesiyle Müslim Hamlacı , babasına bıçakla saldırdı.

Yaralanan Mahmut Hamlacı, kendini korumak için av tüfeğiyle ateş etti.

Saçmaların isabet etmesiyle Müslim Hamlacı yere yığıldı ve babası yardım istedi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Müslim Hamlacı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi tamamlanan Mahmut Hamlacı ise gözaltına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



