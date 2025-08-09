ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme

2025-YKS tercih sürecinde önemli bir değişiklik yapıldı. ÖSYM, Hukuk Fakültelerine yerleştirmede esas alınan başarı sırasını 100 binden 125 bine çıkardı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos 2025'te yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan "Hukuk" lisans programlarına başvurabilmek için gerekli en düşük başarı sırasının 100 bin olarak belirlenmesi işlemi, yargı kararıyla durduruldu. Karar doğrultusunda, hukuk programlarına başvuru şartı 125 bin olarak güncellendi.

Güncellenen kılavuz ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Tercih süresi devam eden adaylar, yeni düzenlemeye göre tercihlerini güncelleyebilecek. Daha önce tercih yapanlar da süre içinde değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

ÖSYM, adayların tercih süresi bitene kadar güncel kılavuzu inceleyerek tercihlerini yeniden değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.



