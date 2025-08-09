ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme

ÖSYM, 2025-YKS tercih sürecinde Hukuk Fakültelerine yerleştirme için gereken başarı sırasını güncelledi. Daha önce 100 bin olarak belirlenen alt sınır, yargı kararıyla 125 bine çıkarıldı. Güncellenen Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanırken, adaylar tercih süresi bitene kadar tercihlerini güncelleyebilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 15:59, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 16:05
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme

2025-YKS tercih sürecinde önemli bir değişiklik yapıldı. ÖSYM, Hukuk Fakültelerine yerleştirmede esas alınan başarı sırasını 100 binden 125 bine çıkardı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos 2025'te yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan "Hukuk" lisans programlarına başvurabilmek için gerekli en düşük başarı sırasının 100 bin olarak belirlenmesi işlemi, yargı kararıyla durduruldu. Karar doğrultusunda, hukuk programlarına başvuru şartı 125 bin olarak güncellendi.

Güncellenen kılavuz ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Tercih süresi devam eden adaylar, yeni düzenlemeye göre tercihlerini güncelleyebilecek. Daha önce tercih yapanlar da süre içinde değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

ÖSYM, adayların tercih süresi bitene kadar güncel kılavuzu inceleyerek tercihlerini yeniden değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.


2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (9 Ağustos 2025)

