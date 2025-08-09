Yıldız'dan 'Türkiyeli' ifadesine tarihsel açıklama

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türkiyeli" kelimesinin kullanımına dair tarihsel bir değerlendirmede bulundu. Yıldız, bu ifadenin ilk kez 3 Nisan 1924'te yürürlüğe giren Muhamat Kanunu'nda, "teba" kelimesi yerine vatandaşlığı tanımlamak amacıyla kullanıldığını, ancak 1938'de "Türk" ifadesiyle değiştirildiğini ve kullanımının sona erdiğini belirtti.

Ayrıca, Muhamat Kanunu'nun avukatlık kurumunu yeniden düzenlediğini ve bu süreçte bazı avukatların tasfiye edildiğini aktardı. Tasfiyelerin, mesleğe uygun kanuni şartları taşımayanlar ile Mütareke Dönemi'nde ülke aleyhine faaliyet gösteren kişiler için uygulandığını ifade etti.

"Türkiyeli" Kelimesinin Tarihsel Kullanımı

"Türkiyeli" kelimesi, ilk kez 3 Nisan 1924 tarihli Muhamat Kanunu'nda "teba" yerine vatandaşlığa terfi amacıyla kullanıldı.

kelimesi, ilk kez "teba" yerine vatandaşlığa terfi amacıyla kullanıldı. 1938'de ise bu ifade "Türk" olarak değiştirildi ve tarihe karıştı.

Muhamat Kanunu ve Avukatlık Kurumunda Düzenlemeler

Muhamat Kanunu ile avukatlık kurumu yeniden düzenlendi.

Bazı avukatlar tasfiyeye tabi tutuldu.

Tasfiyeler, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Dönemi'nde ülke aleyhine çalışanlara yönelik olarak uygulandı.

Yıldız sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: