TFF duyurdu: Lige -6 puan ile başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'un FIFA tarafından 6 puan silme cezası aldığını açıkladı. Kulüpte kriz derinleşiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 16:48, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 16:49
Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'un lige -6 puan ile başlayacağını açıkladı.
Yapılan resmi açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi. Bu karar, kulübün mevcut durumunu daha da zorlaştırdı ve yeni sezona dezavantajlı başlamasına neden oldu.
Maddi Kriz ve Son Gelişmeler
Lacivert-mavililer, geçtiğimiz sezon yalnızca 2 puan toplayarak son sırada yer aldı ve Trendyol Süper Lig'den bir alt lige düştü. Sezonun başarısız geçmesinin ardından, takımdan önemli oyuncular ayrıldı ve kulüp ciddi bir maddi krizle karşı karşıya kaldı.
Adana Demirspor'un Karşılaştığı Zorluklar
- 6 puan silme cezası ile yeni sezona başlama
- Önemli oyuncuların takımdan ayrılması
- Maddi kriz nedeniyle yaşanan sıkıntılar
- Ligde bir alt seviyeye düşülmesi