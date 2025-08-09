Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında, Ali İhsan G. idaresindeki hafif ticari araç, önce iki otomobile çarptıktan sonra yoluna devam etti.

Yaklaşık 500 metre ileride ise başka bir otomobile ve ardından Aksu ilçesine doğru göreve giden sivil polislerin bulunduğu araca çarptı. Olayda polis aracı refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, araçta sıkışan polisleri kurtardı.

Kazanın Detayları

Ali İhsan G. , ilk olarak iki otomobile çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etti.

500 metre sonra başka bir otomobile ve sivil polislerin bulunduğu araca çarptı.

Sivil polis aracı refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Polislerin Kurtarılması ve Sağlık Durumu

Çevredeki vatandaşlar, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği 'nde görevli polis memurları Ali Sefa Gümüş ve Mikail Bodruk 'u araçtan çıkardı.

Sağlık ekipleri, yaralı polisleri sedyeyle ambulansa taşıyarak hastaneye sevk etti.

Yardıma gelenlerden biri, yaralı polis memuru Mikail Bodruk'un elini ambulansa binene kadar bırakmadı.

Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazanın Ardından Yaşananlar

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan Ali İhsan G.'nin yapılan alkol kontrolünde 0 promil olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu kullanmış olabileceği ihtimaliyle sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kaza sonrası bazı vatandaşlar ile Ali İhsan G. arasında tartışma yaşandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği grup amiri ve ekip arkadaşları olay yerine gelerek bilgi aldı ve arkadaşlarının aracındaki evrak, silah ve kişisel eşyaları kendi araçlarına nakletti.

Görgü Tanığının İfadesi

Kazayı gören Metin Çetin, "Hafif ticari araç arkada 2 araca daha çarparak buraya kadar geldi. Burada otomobile çarptıktan sonra polislere de çarptı ve refüje çıktılar" şeklinde konuştu.



