Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu (70) hayatını kaybetti. Kumcu, 1988-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. TCMB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "1988-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Ercan Kumcu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ercan Kumcu Kimdir?

1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ercan Kumcu, lisans eğitimini 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. 1983 yılında Boston College'dan iktisat doktorasını aldı.

Akademik Kariyeri

ABD'de akademik kariyerine devam eden Kumcu, Boston College , Eastern Michigan University ve State University of New York - Binghamton 'da öğretim görevlisi olarak çalıştı.

, ve 'da öğretim görevlisi olarak çalıştı. Makro ekonomi, para teorisi, uluslararası ekonomi ve finans alanlarında dersler verdi.

Merkez Bankası Görevleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bir dönem misafir araştırmacı olarak çalıştı.

Kısa bir süre Genel Sekreterlik görevini üstlendi.

1988-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.



