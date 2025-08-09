Antalya'nın denizi bile yanıyor: Deniz suyu 32 derece

Antalya'da termometreler 45 dereceyi gösterdi, sıcak havadan bunalanlar kendilerini denize attı.

Kentteki deniz suyu sıcaklığının da artış gösterip 32 dereceye kadar çıktı. Tatilciler, dışarıdaki kavurucu sıcaktan dolayı uzun süre denizden çıkmadı.

Turizm kenti Antalya adeta sıcaktan kavruluyor. Kentte termometreler öğle saatlerinde 45 dereceye kadar çıkarken, alev esen rüzgarla birlikte sokaklar boşaldı. Kavurucu sıcaklardan dolayı vatandaşlar kendilerini gölgelik ve sahil kenarlarına attı. İnsanlar kadar hayvanlar da güneşe çıkmayıp gölge olan noktalarda dinlendi. Hayvanlara vatandaşlar tarafından da su verildiği gözlendi.

Serinlemek isteyenlerin adresi ise her zamanki gibi Konyaaltı Sahili oldu. Deniz suyu sıcaklığının ise 32 dereceye kadar çıkıp artış gösterdiği kentte, yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü sahili adeta doldurdu. Sıcaktan dolayı çoğu tatilci, sudan uzun süre çıkamayıp Akdeniz'in sularında kulaç atarak serinledi.

"Yolda bayılacak gibi oldum"

Sahile ailesiyle birlikte Döşemealtı ilçesinden gelen 13 yaşındaki Muzaffer Emre Şahin, "Deniz buz gibi. Dışarıdaki taşlar sıcak olduğundan denizde kalasım geliyor. Yolda bayılacak gibi oldum. Oturdum bir ağacın altına, sonra gelip suya atlayınca rahatladım" dedi.

"Antalya'yı seviyoruz"

Ankara'dan tatil için gelen Deniz Özkan da "Bana nem bana yaradığı için ben rahatım. Çocuklar biraz rahatsız oluyor. İster istemez biraz rahatsızlık oluyor ama ben o kadar yadırgamıyorum. Çünkü benim vücudum nemi seviyor. O yüzden bir daralma, sıkıntı yaşamıyorum. Çocuklar eğleniyor, Antalya'ya sürekli geldiğimiz için seviyoruz burayı" ifadelerini kullandı.

Sahilde güneşin keyfini çıkaran Asyanur Özkan ise, "Antalya gayet güzel ama çok nemli. O yüzden kötü oluyor ama deniz çok güzel" dedi.

Kentte yaşayan Arya Durugiller de, "Ben zaten burada yaşıyorum, çok nemli ama ben buranın havasına alışkınım" diye konuştu.



