Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'ye yönelik saldırıları kınadı ve Türkiye'nin barış için diplomatik girişimlerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada,

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.


